نظم عدد من الموالين لوزير الداخلية المفوض بحكومة

الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، والموقوف عن العمل بقرار من المجلس الرئاسي،

السبت، تظاهرة أمام قاعة الشعب في ‎مدينة مصراتة رفضا

لقرار الرئاسي.

The post عاجل // موالون لباشاغا يتظاهرون أمام قاعة الشعب مصراتة رفضا لقرار الرئاسي بإقافه عن العمل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24