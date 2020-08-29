قوة حماية طرابلس تشيد بقرارات السراج وتؤكد: نجدد التزامنا بالجهة الشرعية الوحيدة فى البلاد

أصدرت قوة حماية طرابلس بيانا، قالت فيه، في ظل ما تشهده بلادنا الحبيبة من أحداث متسارعة أخرها قرارات المجلس الرئاسي الجريئة والتي تؤكد قوة السلطة الشرعية ، وأنه لا أحد فوق القانون، فإننا نجدد إلتزامنا التام بتعليمات وقرارات المجلس الرئاسي الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد ، خاصة في ما يخص ضبط الأمن وحماية الوطن والمواطن.

وتابعت قوة حماية طرابلس فى بيانها: “نؤكد على تمسكنا بثوابتنا الوطنية وبوحدة التراب الليبي ، وأن ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية واحدة عاصمتها طرابلس، كما نرفض التدخل الخارجي في شؤون دولتنا مهما كان طبيعة هذا التدخل ومن آي دولة كانت عربية أو أجنبية ، فليبيا لليبيين فقط ، وهم أخوة في هذا الوطن مهما كانت الظروف”

وأضافت، ختامًا نطالب شعبنا وحكومتنا ومسؤولينا بالاستمرار في محاربة الفساد والفاسدين، وأننا ملتزمون بأداء دورنا التاريخي النابع من مسؤوليتنا الوطنية في حماية بلادنا وشعبنا الحرّ من شرّ الفتن والطامعين.