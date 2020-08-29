النواب المنشقون يوجهون خطاب استدعاء إلى “الكبير”

دعا الأعضاء المنشقون عن مجلس النواب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى الحضور إلى مقر المجلس الموازي بأحد فنادق العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء المقبل.

وقال خطاب من المجلس الموازي موجه إلى الكبير: “ندعوكم للحضور وتقديم إحاطة للسادة النواب حول الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وخاصة ما يتعلق بالسياسة النقدية ودور المصرف المركزي في معالجة الأزمات التي تمس المواطن بصورة مباشرة كأزمة السيولة وسعر صرف العملة الاجنبية بالسوق الموازية وسوء الخدمات المصرفية”.

وفي المقابل رأى مراقبون للمشهد الليبي أن هذا الإجراء جاء من الأعضاء المنشقين عن مجلس النواب في محاولة لانتصاص غضب المتظاهرين.

يشار إلى أن حراك 23 أغسطس أدان إطلاق الرصاص على تظاهرة سلمية للاحتجاج على تردي الأوضاع والخدمات في طرابلس، خلال تحركها أمام قاعة الشعب في العاصمة، ما أدى إلى إصابة سيدتين واعتقال 4 أخريات، ودعا للرد على ذلك بتنفيذ عصيان مدني.