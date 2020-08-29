بلدية بني وليد تطلق حملة “وحش القمامة” بالتعاون مع مشروع “تقارب”

أطلقت بلدية بني وليد بالشراكة مع فريق مشروع تقارب، حملة “وحش القمامة” التوعوية، لإدارة المخلفات بالبلدية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني بالمدينة.

وأوضحت البلدية، أن الحملة تتضمن شرح وتوزيع عدة نسخ من قصة “وحش القمامة” التوعوية، وهي عبارة عن قصة تشجع الأفراد على المطالعة والمشاركة والمساهمة في حماية بيئتهم والإهتمام بنظافتها.

وأشارت بلدية بني وليد، أنه عقدت اجتماعا على هامش الحملة، حضره عضو المجلس البلدي محمد إمبارك وأعضاء من فريق مشروع تقارب ومتطوعين من منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر وفوج كشاف بني وليد.

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