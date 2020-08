قالت الشركة العامة للكهرباء، السبت، إن ساعات طرح

الأحمال ستزيد نتيجة نقص إمدادات الوقود وتعطل وصول ناقلة الوقود الخفيف إلي مساء الأحد

القادم ونفاد كميات وقود الديزل للمحطات من شركة البريقة لتسويق النفط.

