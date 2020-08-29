مستشفى الهواري في بنغازي يواجه صعوبات تهدد بإيقاف عمله

كشف مدير مستشفى الهواري العام، الدكتور عبدالرحمن الشريف، عن صعوبة الوضع الحالي للمستشفى، داعيا إلى التعجيل بصيانته ونقل المرضى لإي مراكز طبية أخرى.

وأوضح الشريف لوكالة الأنباء الليبية، أن “المستشفى يعاني من مشاكل تقنية عدة منها بينها الكهرباء ومشكلة الصرف الصحي وغيرها”.

وأشار مدير مستشفى الهواري العام، إلى أن المستشفى، يستقبل الحالات من كل المدن والمناطق، لافتا إلى أن حالة الضغط غير الطبيعي خلال هذه الفترة نتيجة تزايد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف الشريف:” لم يعد هناك مكان لإستيعاب المرضى، وفي الفترة الماضية اضطررنا إلى نقل عدد 16 جهاز تنفس صناعي إلى مركز بنغازي الطبي، حتى تزداد السعة السريرية للعنايات هناك” .

وأكد مدير المستشفى، أن غرف العنايات بالمستشفى مازالت تستقبل حالات الإصابة بالفيروس، رغم إن المستشفى يمر بظروف سيئة جدا من ناحية البنية التحتية و أمور أخرى .

ولفت الشريف في حديثه:”تحصلنا في الأيام الماضية على أكسجين سائل عن طريق وزارة الصحة بالحكومة الليبية، تم توريده من جمهورية مصر الشقيقة، وتعبئته في الخزانات الخاصة بنا” .

وأوضح “خزان الأكسجين بالمستشفى سعته 9 آلاف لتر، لو استخدمت على 7 حالات لن يكفي لإسبوعين، كما أننا نواجه مشكلة نقص وعزوف الأطقم الطبية” .

وأضاف مدير مستشفى الهواري العام، المستشفى يستقبل الحالات المصابة من الدرجة متوسطة إلى الدرجة الحرجة، وأن الحالات البسيطة يتم اعطائها إرشادات الخاصة بالحجر المنزلي.

ونوّه الشريف في حديثه، أن المستشفى لم يعد يستطيع استقبال عدد آخر من المرضى نظرا للظروف التي يمر به، إضافة إلى عدم توفر الدعم المادي لتحفيز الطاقم على استمرارية العمل على أكمل وجه، وأن عدد الحالات المتواجدة في غرفة العناية الفائقة 7 حالات تم وضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي، وأن عدد 15 حالة وضعت تحت التنفس بالأكسجين الخارجي.

ودعا مدير المستشفى، إلى الاهتمام وتقدير الأطقم الطبية والطبية المساعدة، ماديا ومعنويا، مؤكدا عدم تسجيل اي إصابات لتلك الأطقم داخل المستشفي، وأنه تم تسجيل حالتي إصابة ضمن الأطقم التسييرية فقط.

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