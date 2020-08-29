دغيم يستنكر دعوة العليا للانتخابات الدعوة على مسودة دستور لم يتم التوافق عليها

العنوان_بنغازي

استنكر عضو مجلس النواب زياد دغيم تصريحات المكلف برئاسة المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حول إجراء استفتاء على مشروع الدستور.

وأضاف دغيم في تبيان له اليوم الجمعة، قائلا: “ليس لدينا مشروع للدستور لكي نستفتى عليه، بل مسودة باطلة بحكم قضائي، وستنظر الدائرة الدستورية في أمرها”.

وأضاف دغيم أن مجلس النواب أحال قانونا للاستفتاء ولم يحل مشروعا للدستور، و نبه السايح قائلا له: “أنت لست رئيسا للمفوضية بل مكلفا بها لاستحقاق وحيد وهي انتخابات مجلس النواب سنة 2014، ولا يحق لهذه المفوضية وفق المادة 30 من الإعلان الدستوري إجراء أي استحقاق آخر حتى يتم إعادة تشكيلها”.

وختم دغيم بقوله: “واضح أن نخب وسياسي ومسؤولي طرابلس متمسكون بهذه المسودة لأنها ضد حقوق برقة، وتستهدف الجيش، خاصة بعد الحرب وتداعياتها واستحقاق توزيع الثروة وشكل الدولة ومكان العاصمة الخالية من المليشيات ببعده الدولي والذي يزعجهم”.