الكتيبة 166 التابعة للوفاق تطالب أفرادها بالتوجه إلى مقراتهم

طالبت الكتيبة 166 مصراتة للحماية والحراسة التابعة لقوات

الوفاق، السبت، جميع أفرادها بالتوجه إلى مقراتهم.

وقالت الكتيبة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إن الأوامر الصادرة لأفرادها بالتوجه لمقراتهم جاءت

بسبب أمر في غاية الأهمية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزير

الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، عن العمل ومثوله

للتحقيق بشأن التجاوزات التي ارتكبت في حق المتظاهرين السلميين المطالبين بأبسط

مقومات الحياة الكريمة، والرافضين للفساد والأوضاع المعيشية المتردية.

جدير بالذكر أن هناك عداء بين بعض المليشيات وبين باشاغا،

قد يتطور في الأيام المقبلة بعد إيقاف الأخير عن عمله وإحالته للتحقيق.

