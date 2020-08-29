المجلس البلدي الرياينة يوضح ما حدث في المستشفى القروي

أعلن المجلس البلدي الرياينة، أنه قام بمراسلة مدير المستشفى، لأجل ضرورة التعاون مع لجنة كورونا بتخصيص مكان للعزل وتم الاستجابة من قبل المستشفى.

وأوضح المجلس، أن الدكتور يوسف بوستة، قام بمراسلة المستشفى، لاستعمال الجناح الخلفي من المستشفى وتجهيزه حسب الإمكانيات المتاحة.

وأشار المجلس البلدي الرياينة، أن المستشفة استجاب لطلبه، وتم توفير بعض المستلزمات لمكان العزل وتم استلام المكان والمحتويات.

وبيّن المجلس، أنه تمت عملية دخول حالة إلى مكان العزل وأدى إلى ربكة بالمستشفى وعزوف العاملين بالمستشفى عن أداء عملهم وتذمر الأهالي القاطنين بجانب المستشفى وأصحاب المحلات المجاورة للمستشفى.

وأضاف المجلس البلدي الرياينة، تم حصر المعدات من قِبل مدير المستشفى وتسليمها للدكتور يوسف بمحضر تسليم واستلام، وقد رفض الدكتور يوسف التوقيع على محضر التسليم وقام بتسليم مفاتيح المبنى الخلفي المخصص للعزل للبلدية.

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