كهرباء الحكومة الليبية تعلن عن حدوث عطل بمنظومة الغاز

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، حدوث عطل بمنظومة الغاز التابعة لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، والذي يغذي في محطات “شمال بنغازي _ الزويتينة”، وأنه سبّب عجز بقيمة تقدر بـ 50 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأوضحت الشركة، أن هذا العطل سيؤدي إلى ارتفاع العجز في التوليد بنحو 700 ميقاوات.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، عن أسفها من نقص إمدادات الوقود وتعطل وصول ناقلة الوقود الخفيف، إلى يوم الغد الأحد، ونفاذ كميات وقود الديزل للمحطات من شركة البريقة لتسويق النفط، وأن كل هذه الظروف القاهرة سببت عجز كبير في امداد المواطنين بالكهرباء وبذلك سترتفع عدد ساعات طرح الاحمال.

وطمأنت الشركة المواطنين، بمجرد إصلاح العطل ودخول خط الغاز للعمل في ضخ الغاز وتوفر الوقود الخفيف بانتظام من شركة البريقة، سيرجع الاستقرار مباشرة إلى الشبكة.

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