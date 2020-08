بلدي الرياينة: المستشفى القروي وافق على تخصيص مكان للعزل

قال المجلس البلدي الرياينة، إنه قام بمراسلة مدير المستشفى

القروي الرياينة، للتأكيد على ضرورة التعاون مع لجنة كورونا بتخصيص مكان للعزل، وتمت

الاستجابة من قبل المستشفى.

وأوضح المجلس، من خلال بيان له عبر صفحته على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تمّ الاتفاق على استعمال الجناح الخلفي

من المستشفى وتجهيزه حسب الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى استجابه المستشفى لمطلب توفير

بعض المستلزمات لمكان العزل وبالفعل تم استلام المكان والمحتويات.

كما أكد المجلس، أنه تمت عملية دخول حالة إلى مكان العزل ما أدى إلى

ربكة بالمستشفى وعزوف العاملين بالمستشفى عن أداء عملهم وتذمر الأهالي القاطنين بجانب

المستشفى وأصحاب المحلات المجاورة للمستشفى.

