الرئاسي: صرف منحة الزوجة والأولاد اعتبارا من بداية العام

أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بصرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013 اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2020.

وبموجب القرار رقم 564 لسنة 2020 تصرف المنحة وفقا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 2013 على أن تخصم القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018.

ووجه القرار وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020 وإحالته إلى المجلس الرئاسي لاعتماده قبل تاريخ 15 سبتمبر 2020.

وحث القرار وزارة الشؤون الاجتماعية على التنسيق مع الجهات المختصة لصرف القيمة المقررة بموجب أحكام هذا القرار لمستحقيها قبل نهاية 2020