وسط احتجاجات طرابلس.. ويليامز تصل القاهرة لبحث تطورات الأزمة الليبية

وصلت ستيفانى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة

وليامز، إلى القاهرة، الجمعة في زيارة تستغرق عدة أيام.

وكشفت صحف مصرية، أنه من المقرر أن تلتقي وليامز خلال زيارتها عددا من

المسئولين المصريين من الجهات المعنية بالشأن الليبي لمناقشة تطورات الأزمة

الليبية وسبل دفع العملية السياسية هناك.

جاء ذلك بالتزامن مع احتدام الأوضاع في العاصمة طرابلس وتصاعد وتيرة

الاحتجاجات وسط انتشار مكثف لعربات عسكرية تحمل مدافع رشاشة، تابعة للميليشيات، في

الساحة الخضراء.

ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات الحاشدة، تحت عنوان “مليونية إسقاط

السراج”، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

ومنذ الأحد الماضي، تتواصل المظاهرات المعارضة لحكومة الوفاق غير المعتمدة

وسط ضغوط كبيرة لفضها بالقوة.

وتحدى المتظاهرون حظر التجول الذي أعلنته حكومة الوفاق بسبب فيروس كورونا،

ليصعدوا احتجاجهم على تدهور الأوضاع المعيشية، وانتشار الفساد، وانقطاع الخدمات

مثل الكهرباء والماء، فضلا عن طول الانتظار أمام محطات الوقود.

