السراج يوقف باشاآغا عن العمل ويقرر صرف علاوة الأسرة المقررة منذ عام 2013

ليبيا – عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الجمعة اجتماعًا برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان ومحمد عماري زايد وأحمد حمزة.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلاميّ التابع للمجلس الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتّخذتها وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين، والاطلاع على التحقيقات التي أجريت فيما وقع من تجاوزات تجاههم.

كما بحث الاجتماع المواقف التي أتّخذها وزير الداخلية والبيانات التي أصدرها مؤخّرًا، وقرّر المجلس الرئاسي إيقاف وزير الداخلية ومثوله للتحقيق أمام المجلس وتكليف وكيل الوزارة بتسيير عمل الوزارة.

وقرّر المجلس الرئاسي تكليف القوّة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية بضبط الأمن وتأمين العاصمة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصّة الأخرى.

على صعيد آخر قرّر المجلس استئناف صرف علاوة العائلة المقرّرة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 عن سنة 2020.

كما أكّد المجلس على المتابعة الدقيقة للشركة العامة للكهرباء في إنجاز مشاريعها بصفة عاجلة، والعمل على عودة عدد من الشركات المنفّذة بدءًا من هذا الأسبوع.

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