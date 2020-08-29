بينهم 35 امرأة وطفلاً.. إنقاذ 230 مهاجرا قرب ليبيا

تمكن خفر السواحل الليبي من إعادة 230 مهاجراً من البحر بينهم 35 امرأة وطفلاً، جرى نقلهم بعد تقديم المساعدة لهم، إلى مراكز للإيواء في طرابلس، بحسب ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة.

وتُشير الأرقام المُعلنة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن دوريات خفر السواحل الليبي تمكنت من اعتراض نحو 7000 مهاجر وأعادتهم إلى مراكز الإيواء في طرابلس.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها إن المهاجرين تلقوا مساعدات تتمثل في مواد غذائية وإغاثية أساسية بموجب آلية الاستجابة السريعة لاحتياجاتهم.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن أحد مسؤولي جهاز الهجرة غير الشرعية قوله “إن ليبيا تتعرض لظلم كبير بسبب عودة تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين عليها من الحدود المفتوحة بين أكثر من خمس دول”.

وأضاف أن “إمكانات البلاد لم تعد تتحمل الإنفاق على آلاف المحتجزين من المهاجرين واللاجئين، وسبق أن أبدت الأجهزة المعنية استعدادها لترحيل جميع المهاجرين من ليبيا إذا توفرت الإمكانات لذلك، لكن لم نتلق الاستجابة المطلوبة من المنظمات الدولية”.

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