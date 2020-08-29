متظاهرون من مصراتة يرحبون ببيان باشاغا.. ويؤكدون: مستعدون للتعامل مع «الثلة الفاسدة»

طالب بيان صدر باسم متظاهرين من أبناء مصراتة، تجمعوا مساء أمس الجمعة عقب صدور قرار وقف وزير الداخلية فتحي باشاغا احتياطيا بحسن إدارة الأزمة داخل حكومة الوفاق والتأكيد على أهمية الوحدة الداخلية ودعم جهود لم الشمل ومنع التشتت.

وفيما رحب البيان بامتثال باشاغا لقرار المجلس الرئاسي في بيان صدر اليوم السبت، طالب هؤلاء بـ«ضرورة التعامل الايجابي مع مطالب الشارع والمظاهرات الشعبية»، و«إقصاء المفسدين ومن تدور حولهم شبه الفساد ونهب المال العام».

وشدد البيان على «ضرورة عدم التفريط في حق الشعب الليبي في حياة مدنية كريمة بعيدا عن سيطرة العسكر، ومنع التسويات السياسية والمراهنة على الاجنبي والاجندات المستوردة».

وفيما يلي نص البيان:

نحن أبناء الشعب الليبي من مدينة مصراته، الذين تجمعوا عقب صدور قرار المجلس الرئاسي القاضي بإيقاف وزير الداخلية المفوض ” فتحي باشاغا” للمساءلة بخصوص ما دار في الاونة الاخيرة حول التظاهرات في عدة مدن ليبية ضد الفساد وتردي الخدمات العامة من شح السيولة وانهيار الشبكة الكهرباء في البلاد نؤكد على التالي ؛

⁃ الترحيب ببيان وزير الداخلية المكلف واعلان امتثاله لقرار المجلس الرئاسي ونطالب بحسن ادارة الازمة داخل حكومة الوفاق بما يضمن اداء كل الوزارات بما فيها الداخلية بما يحافظ على سلامة الوطن والمواطن.

⁃ التأكيد على أهمية الوحدة الداخلية ودعم كل الجهود للم الشمل ومنع التشتت والتشرذم في صفوف من دافعوا عن العاصمة ضد غزو العسكر وحلفائهم، وفاء لدماء الشهداء وآلام الجرحى والضحايا المدنيين في عاصمتنا طرابلس.

⁃ التأكيد على ضرورة التعامل الايجابي مع مطالب الشارع والمظاهرات الشعبية، والاستجابة للمطالب العادلة بتوفير وصون الحياة الكريمة للشعب الليبي.

⁃ التأكيد على ضرورة اقصاء المفسدين، ومن تدور حولهم شبه الفساد، ونهب المال العام، وخاصة ما يتعلق بوزارة الصحة في مواجهتها لازمة كورونا المتفشية في البلاد.

⁃ التأكيد على ضرورة عدم التفريط في حق الشعب الليبي في حياة مدنية كريمة بعيدا عن سيطرة العسكر، ومنع التسويات السياسية والمراهنة على الاجنبي والاجندات المستوردة.

– ضرورة استبعاد الشخصيات الجدلية التي ثبت بما لا يدع مجالاً للشك تآمرها مع أجهزة مخابرات دول معادية و هيمنة تلك الشخصيات بالقرار السياسي بالذات في الشؤون الدولية و الخارجية.

– نؤكد على أننا ما قدمنا خيرة أبنائنا الا لبناء دولة مدنية ديمقراطية ليس فيها أحد فوق القانون و المحاسبة و لكننا نؤكد استعدادنا التام للتعامل بحزم مع ثلة فاسدة استفردت بموارد الدولة و سخرتها لدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تلبس عباءة فبراير و تمارس أفعال الإرهاب و الإستبداد الذي لن نتهاون معه و لن نقبل به إطلاقاً.

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