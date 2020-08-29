بسبب أنشطتها في المتوسط.. تهديد أوروبي بفرض عقوبات على تركيا

وجه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، تحذيراً لأنقرة، قائلا إنها من المحتمل أن تتعرض لعقوبات أوروبية بسبب ما وصفه بـ”أعمالها العدوانية” شرق المتوسط.

وجاءت تصريحات بوريل بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وأكد خلالها أنه يتعين على تركيا الابتعاد عن الإجراءات الأحادية في المتوسط.

ومن المحتمل أن يعقد زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قمة مشتركة في الـ24 من سبتمبر القادم لبحث الإجراءات المرتقبة تجاه تركيا، فيما أشار بوريل إلى أن هذه الإجراءات تتجه إلى تقييد قدرة تركيا على التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها، وقد تستهدف أشخاصا وسفنا.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكسوي، على الموقف الأوروبي قائلا: “ليس من اختصاص الاتحاد الأوروبي انتقاد النشاطات الهيدروكربونية لبلادنا داخل مجالنا القاري، والطلب منا إيقاف تلك النشاطات”.

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