قوة حماية طرابلس تصف قرار إيقاف باشاغا احتياطيًا بـ “الجريء”

أخبار ليبيا24

وصفت قوة حماية طرابلس قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي من أبرزها إيقاف وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، ومثوله للتحقيق أمام المجلس وتكليف وكيل الوزارة بتسيير عمل الوزارة، بـ “الجريئة” وتؤكد على قوة السلطة الشرعية.

وأعربت القوة، ليل الجمعة، عن التزامها بقرار المجلس الرئاسي خاصة فيما تعلق بضبط الأمن وحماية الوطن والمواطن، على قولها.

وفور إعلان الرئاسي إصدار عدد من القرارات، قالت قوة حماية طرابلس، على فيسبوك: “في ظل ما تشهده بلادنا الحبيبة من أحداث متسارعة آخرها قرارات المجلس الرئاسي الجريئة، والتي تؤكد قوة السلطة الشرعية، وأنه لا أحد فوق القانون؛ فإننا نجدد التزامنا التام بتعليمات وقرارات المجلس الرئاسي الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد، خاصة فيما يخص ضبط الأمن وحماية الوطن والمواطن”.

وأضافت القوة، “في هذا الصدد نؤكد على تمسكنا بثوابتنا الوطنية وبوحدة التراب الليبي، وأن ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية واحدة عاصمتها طرابلس، كما نرفض التدخل الخارجي في شؤون دولتنا مهما كان طبيعة هذا التدخل ومن أي دولة كانت عربية أو أجنبية، فليبيا لليبيين فقط، وهم أخوة في هذا الوطن مهما كانت الظروف.”

واختتمت قوة حماية طرابلس، المشكلة من تسع مجموعات مسلحة، “نطالب شعبنا وحكومتنا ومسؤولينا بالاستمرار في محاربة الفساد والفاسدين، وأننا ملتزمون بأداء دورنا التاريخي النابع من مسؤوليتنا الوطنية في حماية بلادنا وشعبنا الحرّ من شرّ الفتن والطامعين”.

واتهمت قوة حماية طرابلس، في وقت سابق، وزير الداخلية فتحي باشاغا وجماعة الإخوان المسلمين بالسعي نحو الحكم بأي طريقة.

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