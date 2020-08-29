فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي لهذه البلديات

أعلنت اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية عن فتح باب الترشح امام الراغبين في الترشح لعضوية المجلس البلدي للبلديات التالية :- – مسلاتة . – الزاوية الجنوب . – كاباو . – زليتن . – السائح . – الخمس . – جادو . – الحرابة .

وحددت اللجنة تاريخ الاربعاء الموافق 2/9/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2020 لاستلام الترشحات . علما بأنه تم فتح باب الترشح مسبقا لبلديات الاتية : ( مسلاتة ، الزاوية الجنوب، الخمس ، الحرابة ) والمطلوب منهم تحديث ملفاتهم وسيتم أيضا إستلام طلبات ترشح جديده من الساعة 9 الى الثانية ظهرا.