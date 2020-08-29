مستشفى الهواري العام في بنغازي: لم يعد هناك مكان لإستيعاب المرضى

قال مدير مستشفى الهواري العام، الدكتور عبدالرحمن الشريف، إن الوضع الحالي للمستشفى صعب جداا، داعيا إلى التعجيل بصيانته ونقل المرضى لإي مراكز طبية أخرى .

وأكد الشريف في تصريحات صحفية أن المستشفى يعاني من مشاكل تقنية عدة منها بينها الكهرباء ومشكلة الصرف الصحي وغيرها” .

وأشار إلى أن المستشفى، يستقبل الحالات من كل المدن والمناطق، لافتا إلى أن حالة الضغط غير الطبيعي خلال هذه الفترة نتيجة تزايد المصابين بفيروس كورونا .

وأضاف :” لم يعد هناك مكان لإستيعاب المرضى، وفي الفترة الماضية اضطررنا إلى نقل عدد 16 جهاز تنفس صناعي إلى مركز بنغازي الطبي، حتى تزداد السعة السريرية للعنايات هناك” .