جلال القبي: لا لإقصاء مصراتة وسنخرج في مظاهرة لإسقاط “السراج الخائن”

دعا جلال القبي الناشط السياسي الموالي لحكومة فائز السراج إلى الخروج في مظاهرة اليوم السبت ضد قرار فائز السراج بإيقاف فتحي باشاغا وزير داخليته.

وقال “القبي”، في منشور له عبر فيسبوك: “إنه من المفترض أن يكون يوم الغد مظاهره توضح القرار الجارف للقضاء على الفساد”، رافضا ما وصفه “بإقصاء مصراتة”، وذلك في إشارة إلى قرار إيقاف “باشاغا”.

وتابع “القبي” أن كافة كتائب ثوار مصراتة مستنفرة لأنهاء مهزلة حكومة الوفاق وإسقاط من وصفه بالخائن فائز السراج”.

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قرارا اليوم الجمعة بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

ونص السراج في قراره الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله إلى التحقيق أمام “الرئاسي” في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.

وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.

وكلف السراج في القرار نفسه، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، خرج باشاغا ببيان يحاول فيه كسب تعاطف المتظاهرين، قال خلاله إنه تم ضبط أحد المشتبه بهم، في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين في “ميدان الشهداء” بالعاصمة طرابلس.

ورأى مراقبون أن هذا البيان يعكس مخططا انقلابيا تقوم فيه تركيا باستغلال مطالب الشعب الليبي المشروعة، والتي أعلنت مؤخرا في المظاهرات التي خرجت من مناطق عدة في طرابلس ضد حكومة الوفاق.

وربط هؤلاء المراقبين للمشهد الليبي، بين زيارة باشاغا حاليا ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، إلى تركيا، وتنفيذ مخطط إخواني للإطاحة بـ”فائز السراج” من السلطة.