غوتيريش يدعو إلى الامتناع عن إرسال المرتزقة لليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن تسليح أطراف الصراع وإرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية.

وأضاف غوتيريش في مقابلة مع قناة “العربية”، “حان الوقت لكافة الجهات الفاعلة في ليبيا أن تعترف أنه لا بد لنا أن ندفع تجاه عملية ليبية لتحقيق السلام والامتناع عن تسليح الأطراف المختلفة وجلب المرتزقة، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلاً”.

وأردف أنه يتوجب على الدول التي تعيش صراعات الالتفات إلى جائحة كورونا وتركيز جهودها في هذا المجال.