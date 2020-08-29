إصابة 329 حالة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض، اليوم السبت، إصابة 329 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وذلك بعد تحليل 1481 عينة استلمها المركز من عدد من المختبرات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

وأوضح المركز في بيان رقم «174»، أنه استلم أمس الجمعة 1481 عينة، جاءت نتيجة 1152 منها سلبية، و329 إيجابية منها 195 حالة جديدة و134 مخالطة، فيما توزعت العينات النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 560 عينة.

– مختبر المركز المرجعي زليتن 138 عينة.

– مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية 460 عينة.

– مختبر فرع المركز سبها 88 عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 84 عينة.

– مختبر فرع المركز الزاوية 95 عينة.

– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 56 عينة

وبذلك، يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ وصوله إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 12 ألف و958 حالة، لا يزال 11 ألف و394 حالة منها نشطا، فيما بلغ عدد المتعافين ألف و333 حالة، والوفيات 231 حالة.

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