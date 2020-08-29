أهالي مصراتة: نرفض قرار “السراج” بإيقاف “باشاغا” ونطالب بتشكيل حكومة أزمة مصغرة ونقل مقرها من طرابلس

رفض أهالي مدينة مصراتة في بيان مصور تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بإيقاف وزير داخلية الوفاق “فتحي باشاغا” احتياطيا عن العمل وتحويله إلى التحقيق.

وشدد بيان أهالي مصراتة على ضرورة أن يكون التحقيق مع “باشاغا” معلن وعلى “السراج” أن يقدم الأسباب التي اتخذ قراره بناءا عليها.

وطالب أهالي مصراتة في البيان، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، بتشكيل حكومة أزمة مصغرة وتغيير كل الوزراء، وإخراج الحكومة من طرابلس إلى أي مدينة أخرى.

وقال أهالي مصراتة في البيان إن “السراج” غض طرفه عن مطالب المتظاهرين السلميين المنادين بحقهم في ضروريات الحياة الأساسية، وبدلا من التغيير الكامل للوزراء، فوجئنا بتغيير انتقائي لوزير الداخلية الذي نادى بحق المتظاهرين في التعبير.

وكانت تظاهرات عدة انطلقت في مصراتة عقب قرار “السراج” بإيقاف “باشاغا” عن العمل وتحويله للتحقيق، وردد المتظاهرون هتافات تضامن مع وزير الداخلية، كما طالبوا بفتح تحقيق لمعرفة خلفيات هذا القرار ومن يقف وراءه، ورددوا هتافات “مع باشا يد بيد والسراج لازم يتشد”.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أصدر قرارا أمس الجمعة بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

ونص السراج في قراره الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله إلى التحقيق أمام “الرئاسي” في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.

وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.

وكلف السراج في القرار نفسه، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.