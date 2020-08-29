إعلان توزيع إصابة 329 حالة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.. وطرابلس الأعلى عددا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت أن العاصمة طرابلس حصلت على العدد الأكبر من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، إذ إصيب بها 136 حالة من بين 329 حالة جديدة في عموم البلاد.

وأوضح المركز في بيانه رقم «174»، أنه سجل خمس حالات وفاة، و23 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ وصوله إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 12 ألف و958 حالة، لا يزال 11 ألف و394 حالة منها نشطا، فيما بلغ عدد المتعافين ألف و333 حالة، والوفيات 231 حالة.

وأوضح أن الـ 23 حالة شفاء، جاءت بمعدل، واحدة في الرحيبات، واثنين في بني وليد، و8 في زليتن، و12 في مصراتة. أما الوفيات الخمس، فجاءت بمعدل حالة في كل من: فسانو وبني وليد ومصراتة وأوباري والزاوية المركز.

وفيما يخص الحالات المصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، فتوزعت إلى:

1 – طرابلس:

122 حالة جديدة.

14 حالة مخالطة

2- غريان:

3 حالات جديدة

7 مخالطة

3- بني وليد:

حالتان جديدتان

عدد 5 مخالطة

4- درج:

4 حالات مخالطة

5- الزنتان:

10 حالات مخالطة

عدد 6 حالات جديدة

6- الخمس:

32 جديدة

7- الزاوية المركز:

13 مخالطة

وحالة واحد جديدة

8- الجفارة:

حالة واحدة جديدة

9 – ككلة:

حالة واحدة مخالطة

10 – الجفرة:

حالة واحدة جديدة

11- النواحي الأربعة:

حالة واحدة مخالطة

12 – زليتن:

35 مخالطة

13 – سبها:

7 جديدة

8 مخالطة

14- الشاطئ :

حالة واحدة جديدة

15 – بنت بية:

حالة واحدة جديدة

حالة واحدة مخالطة

16 – البوانيس:

حالة واحدة جديدة

3 مخالطة

17- أم الأرانب:

حالة واحدة جديدة

18- الغريفة:

5 مخالطة

19- تراغن:

5 مخالطة

20- القطرون:

حالة واحدة جديدة

حالة واحدة مخالطة

21- وادي عتبة:

حالة واحدة جديدة

22- مصراتة:

21 حالة مخالطة.

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