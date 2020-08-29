“الوطني لمكافحة الأمراض”: 329 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلمه أمس الجمعة 1481 عينة موزعة ثبت إيجابية إصابة 329 حالة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز، عبر بيان له، أن تم فحص 1481، جاءت منها (1152) عينة سالبة، و(195) حالات جديدة، (134) حالات مخالطة.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 23 حالة شفاء و٥ حالات وفاة، موضحا الحالات بحسب المدن والتي جاءت على النحو التالي:-

(طرابلس 122 حالة جديدة، و14 حالة مخالطة)، (غريان 3 جديدة، 7 مخالطة)، (بني وليد 2 جديدة و5 مخالطة)، (درج ٤ مخالطة)، (الزنتان 10 مخالطة و6 حالات جديدة).

وشملت الحالات: (الخمس 32 جديدة)، (الزاوية المركز13 مخالطة 1 جديدة)، (الجفارة 1 جديدة)، (ككلة 1 مخالطة)، (الجفرة 1 جديدة)، (النواحي الأربعة 1 مخالطة)، (زليتن 14 جديدة و35 مخالطة).

وضمت الحالات (سبها 7 جديدة و 8 مخالطة)، (الشاطئ 1 جديدة)، (بنت بية 1 جديدة 1و مخالطة)، (البوانيس 1 جديدة 3 مخالطة)، ( أم الأرانب 1 جديدة)، (الغريفة 5 مخالطة)، (تراغن 5 مخالطة)، (القطرون 1 جديدة 1 مخالطة)، (وادي عتبة 1 جديدة)، (مصراتة 21 مخالطة).

وأكد المركز أن إجمالي الإصابات وصل 12,958 بينهم 11,39 حالات نشطة و1,333 متعافين و231 وفيات.