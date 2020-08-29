شركة الكهرباء بالحكومة الليبية: زيادة ساعات طرح الأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية زيادة ساعات طرح الأحمال بسبب نقص إمدادات الوقود وتعطل بمنظومة الغاز التابعة لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز.

وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” حدوث عطل بمنظومة الغاز التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز والذي يغذي في محطات ( شمال بنغازي، الزويتينه ) ما سبب عجز بقيمة تقدر ب 50 مليون قدم مكعب من الغاز موضحة أن العطل سيؤدي إلى ارتفاع العجز في التوليد بنحو 700 ميقاوات.

وأضافت الشركة أن نقص إمدادات الوقود وتعطل وصول ناقلة الوقود الخفيف إلى مساء يوم الأحد القادم ونفاد كميات وقود الديزل للمحطات من شركة البريقة لتسويق النفط سبب في عجز كبير في إمداد المواطنين بالكهرباء وبذلك سترتفع عدد ساعات طرح الاحمال.

وبينت الشركة أنه بمجرد إصلاح العطل ودخول خط الغاز للعمل في ضخ الغاز وتوفر الوقود الخفيف بانتظام من شركة البريقة سيعود الاستقرار مباشرة إلى الشبكة.