بدء فصل الخريف وتوقعات بانكسار موجة الحر مساء الإثنين

بدأ فصل الخريف في ليبيا أمس الجمعة، 28 أغسطس الجاري، حسب التقويم الشعبي في البلاد.

ومن المتوقع انكسار موجة الحر مساء بعد غد الإثنين، وحدوث تراجع واضح في درجات حرارة، حسب صفحات معنية بأحوال الطقس في ليبيا.

وتشهد المناطق الغربية والجنوب الغربي استمرار درجات الحرارة المرتفعة حتى الإثنين، لتتراوح بين 37 درجة مئوية و 42 درجة مئوية.

وتصل درجات الحرارة في منطقة خليج سرت والمناطق الشرقية إلى ما يتراوح بين 29 و 34 درجة مئوية خلال الفترة نفسها، قبل أن تنكسر موجة الحر وتتراجع مع بدء فصل الخريف مساء الإثنين.

توقعات أشهر الخريف

وحول توقعات الأمطار خلال موسم الخريف (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) قال خبراء إن أشهر الخريف سوف تشهد طقسا دافئا، على معظم المناطق مع أمطار إلى أقل من المعدل، و قد يتاخر بداية موسم الأمطار في عدة مناطق.

وقالوا إنه من المحتمل أن تتاخر بداية الموسم المطري في بعض المناطق مع احتمال تأخر مرور المنخفضات المتوسطية في البلاد ، وكذلك من المحتمل أن يكون هذا الخريف قليل النشاط، من حيث حالات عدم الاستقرار والأمطار الرعدية. لكن هذا لايعني انه سيكون هناك جفاف تام، بل من المتوقع حالات عدم استقرار لكن على فترات متباعدة.

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