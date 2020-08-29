الشرطة الزراعية تُسير دوريات جنوب طرابلس

سيرت جهاز الشرطة الزراعية جولات تفتيشية لضبط التجاوزات والتعديات على الغابات العامة وذلك في اطار المهام الموكلة اليه .

وقالت الصفحة الرسمية للجهاز ان عناصر من الشرطة الزراعية وعقب ورود العديد من البلاغات علي بريد صفحة الجهاز وما تناقلته صفحات التواصل الإجتماعي ( فيس بوك ) حول قيام أشخاص بقطع أشجار بمنطقة طريق المطار بالقرب من مستشفي المواصفات تم تسيير دوريات الى عين المكان حيث تبين ان هناك اشجار قد تساقطت جراء الحرب جنوب طرابلس وان اعداد من المواطنين الذين عادوا الى منازلهم يقومون بازالة مخلفات الاشجار عن الطريق العام في مظهر حضاري لاعلاقة له بعمليات العبث بالغابات العامة .