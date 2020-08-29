معلّقًا على قرار إيقاف باشاآغا.. البكوش: تحرّكاته خارج صلاحياته وتجاوزه لاختصاصاته أمر مستفزٌّ لا يمكن القبول به

ليبيا – علّق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاريّ صلاح البكّوش على إيقاف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق الموقوف فتحي باشاآغا، معتبرًا أنّه أمر مهمٌّ وقرار شجاع من فائز السراج وإن جاء متأخرًا.

البكوش اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّ تحرّكات باشاآغا خارج صلاحياته وتجاوزه لاختصاصاته أمر مستفزٌّ لا يمكن القبول به في دولة المؤسسات التي ينادى بها.

وأضاف: “بالمناسبة عبد الرحمن السويحلي نادى منذ فترة بألّا يترك المجلس الرئاسي بعض وزرائه يتصرّفون وكأنّهم أصحاب سلطة مستقلة تحت ذرائع المصلحة الوطنية والمبادرة من أجل الواجب، ومحاولة استنفار البسطاء وتضخيم أثر هذا القرار السليم لن يجدي نفعًا”.

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