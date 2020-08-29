قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد إمغيب إن هناك تحركا لاستغلال المظاهرات؛ بهدف إزاحة السراج واستبداله بباشاغا، بدعم تركي.

وأكد إمغيب في تصريحات لـ“ إرم نيوز“: أن صراعاً كبيراً احتدم بين الطرفين على خلفية توجيه المظاهرات، فالسراج اعتبرها شغباً للإطاحة به، فيما باشاغا يحاول استغلالها متعهدا بالدفاع عنها، مشيراً إلى أن العمل كان ينصب على إدانة وتجريم السراج وإخراج باشاغا بصفته المنقذ والمصلح القادم، “ أعتقد أن السراج أصبح منفرداً وحتى الدعم التركي قد يخسره“.

وقال إمغيب: ”الصدام قادم بين ميليشيات مصراتة وميليشيات طرابلس“.