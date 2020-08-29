بعد تقرير الرقابة.. “نواب طرابلس” يدعون الكبير لتقديم إحاطته

دعا أعضاء مجلس النواب، في طرابلس، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير للحضور إلى مقر المجلس الموازي بأحد فنادق العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء ذلك خلال خطاب وجهه النواب إلى الكبير، دعوه من خلاله إلى تقديم إحاطة للنواب حول الأوضاع الاقتصادية للبلاد، خاصة ما يتعلق بالسياسة النقدية ودور المصرف المركزي في معالجة الأزمات التي تمس المواطن بصورة مباشرة كأزمة السيولة وسعر صرف العملة الاجنبية بالسوق السوداء وسوء الخدمات المصرفية.

وتأتي هذه الدعوة بعدما أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريراً من 404 صفحات، كشف عن تجاوزات في عمل مصرف ليبيا المركزي، إذ أشار إلى توقف مجلس إدارة المصرف عن عقد اجتماعاته رغم أهمية ذلك في إصدار القرارات، وهو مخالف للنظام الأساسي للمصرف.

وذكر التقرير أن مصرف ليبيا المركزي لم يصرف مخصصات أرباب الأسر لليبيات المتزوجات من غير الليبيين، ودخل كمساهم بمصرف شمال إفريقيا دون وجود أساس قانوني يجيز له المساهمة.

وأشار التقرير إلى عدم توضيح “المجلس الرئاسي” والمصرف المركزي آلية مناسبة لاستخدام فائض الإيرادات بالمخالفة، إضافة إلى تأخر “المركزي” في إحالة مخصصات المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج.

وتضمنت الملاحظات إصدار محافظ المصرف الصديق الكبير قرارات تقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة، منها تعيين وتكليف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية