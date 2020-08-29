السفارة الأميركية: نقدر شراكتنا مع السراج وباشاغا

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبا، اليوم السبت، دعم الولايات المتحدة سيادة القانون في ليبيا، مؤكدة أنها تقدر شراكتها الوثيقة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير الداخلية المحال للتحقيق فتحي باشاغا، داعية إلى «التعاون من أجل الحكم الرشيد للشعب الليبي».

وأعادت السفارة عبر حسابها بموقع «تويتر» نشر بيان بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الذي دعت فيه البعثة إلى العودة لعملية سياسية شاملة ومتكاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وتحقق تطلعاته في الكرامة والسلام، وذلك على خلفية المظاهرات التي تشهدها العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى وما تلاها من تطورات.

وأشارت البعثة إلى قلقها «إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس، وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين»، مشيرة كذلك إلى قلقها من التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت، «وتشمل الانتهاكات مقتل مدني واحد، والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة».

وأمس الجمعة، قرر السراج إيقاف باشاغا، احتياطيًّا عن العمل، وتحويله إلى التحقيق، مرجعًا ذلك إلى جملة أسباب بينها بيانات الوزير الصادرة حول المظاهرات التي تشهدها ليبيا منذ الأحد الماضي.

وسارع باشاغا بالترحيب بقرار المجلس الرئاسي بإيقافه احتياطيًّا عن العمل، مطالبًا بأن يكون التحقيق معه منقولًا على الهواء.

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