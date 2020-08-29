السفارة الأمريكية: نقدر الشراكة الوثيقة مع السراج وباشاغا

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن تقديرها للشراكة الوثيقة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

وأكدت السفارة الأمريكية في تغريدة لها بموقع “تويتر” دعمها لسيادة القانون وتقديرها للشراكات الوثيقة مع السراج وباشاغا” داعية إلى التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي.

من جانبها أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم أن ليبيا تشهد تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام.

جاء ذلك في بيان صادر عن البعثة اليوم السبت حثت فيه على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وقال البيان” في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج”.