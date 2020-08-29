سفير ألمانيا: ندعو القادة الليبيين إلى التصرف بحذر

دعت السفارة الألمانية لدى ليبيا القادة الليبيين إلى التصرف بحذر واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” ندعو “إلى الاعتدال واحترام الحقوق الأساسية” مضيفة “يجب على القادة الليبيين التصرف بحذر واغتنام الفرصة التي أتاحتها إعلانات 21 أغسطس لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط”.

وأعاد السفير نشر بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي جرى خلاله التأكيد على أن ليبيا تشهد تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام.

وحثت البعثة في بيانها السبت على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وقال البيان” في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج”.