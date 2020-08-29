الولايات المتحدة: نقدر الشراكات الوثيقة مع السراج وباشاغا

أخبار ليبيا24

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن دعمها لسيادة القانون، مؤكدة أنها تقدر الشراكات الوثيقة مع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وذلك على خلفية إيقاف الأخير عن العمل احتياطيًا وإحالته للتحقيق الإداري من قبل المجلس الرئاسي.

وحثّت الولايات المتحدة، في تغريدة لسفارتها في ليبيا على تويتر، على التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي.

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل بشكل احتياطي وإحالته على التحقيق الإداري، على خلفية التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حقّ المتظاهرين.

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