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السفارة الأميركية: نقدّر الشراكة مع السراج وباشاغا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت السفارة الأميركية في ليبيا إنها تدعم سيادة القانون وتُثمّن الشراكة الوثيقة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، كما حثت على التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي.

وجاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة تعليقاً على بيان البعثة الأممية في ليبيا والذي أشارت خلاله إلى أن “ليبيا تشهد تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم”.

وحذر بيان البعثة من الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف، مشيرة إلى أن الهدف منه هو بث روح الفرقة بين الليبيين وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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