السفارة الأميركية: نقدّر الشراكة مع السراج وباشاغا

قالت السفارة الأميركية في ليبيا إنها تدعم سيادة القانون وتُثمّن الشراكة الوثيقة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، كما حثت على التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي.

وجاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة تعليقاً على بيان البعثة الأممية في ليبيا والذي أشارت خلاله إلى أن “ليبيا تشهد تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم”.

وحذر بيان البعثة من الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف، مشيرة إلى أن الهدف منه هو بث روح الفرقة بين الليبيين وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي.

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