لجنة مجابهة كورونا بمصراتة: تسجيل 21 إصابة جديدة بالمدينة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة اليوم السبت تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة.

وأكدت اللجنة أن إجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة ارتفع إلى 2414 منها 2127 حالة نشطة فيما شفي 245 مصاب وتوفيت 42 حالة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد (329) إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا يوم أمس الجمعة.

وأكد المركز أنه تسلم عدد (1481) عينة منها عدد (1152) عينة سالبة وعدد (329) عينة موجبة منها عدد (195) حالات جديدة وعدد (134) حالات مخالطة كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 23 حالة شفاء و5 حالات وفاة.