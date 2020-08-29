جماعة الإخوان: الأولوية الآن للقيام باستحقاقات المرحلة النهائية وهي الدستور والاستفتاء عليه

ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين إنّ أهميّة التئام الجسم التشريعي في هذا الوقت هو أحد الأدوات التي تؤهّل الجميع للخروج من هذه الفترة الانتقالية، والقيام باستحقاقات المرحلة النهائية وهي الدستور والاستفتاء عليه، وبعد ذلك التمهيد للقيام بالانتخابات البرلمانية القادمة.

الجازوي أشار في تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد، إلى أنّه يجب إنهاء الفراغ الحالي الذي تحاول التدخّلات الخارجية استغلاله ومنع الليبين من التمتّع بخيراته.

وإعتبر أنّ رؤيتهم لالتئام مجلس النواب هي رؤيا أو خطوة في الاتجاه الذي يؤهّل الانتقال من هذه المرحلة الانتقالية والتئام السلطة التشريعية لتقوم بمهامها برقابة الفترة الانتقالية؛ لأنّ الجهة التنفيذية تعمل بتفويضات دون رقيب أو حسيب على أموال الشعب.

كما أضاف: “ما تقدّم به حمودة سيالة هو إعلان لما كان حاصلًا لخطوات كنا نبديها للتواصل مع مختلف النواب الذين لم يلتحقوا ببرلمان طرابلس لمحاولة ايجاد قاعدة مشتركة لالتئام البرلمان، ووصل بنا الأمر في هذه النقطة من تطمين وضمانات تؤدّي للثقة بين النواب وهي أنّ الرئاسة وكل ما تمّ انجازه في برلمان طرابلس رهين الإعادة من كل الاعضاء عندما يلتئمون، ولكن أساس الالتئام يجب أن يكون مبنيًا على الاتفاق السياسي وعقد الجلسة الأولى في أيّ مكان يُتّفق عليه غير طبرق، وإعادة انتخاب رئاسة البرلمان و البدء بتطبيق بنود الاتفاق السياسي”.

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