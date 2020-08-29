تسجيل إصابة جديدة في مدينة تازربو

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع تازربو تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المدينة.

وأوضح مدير المركز عمر المهدي لقناة ليبيا أن فريق الرصد والتقصي باشر في حصر المخالطين لهذه الحالة، داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية.

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