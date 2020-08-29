الرئاسي يكلف لجنة برئاسة كاجمان لمراجعة ما تم إنفاقه على وزارة الصحة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي بتشكيل لجنة تتولى مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019-2020.

وبحسب القرار رقم 565 لسنة 2020 يمكن للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي خلال 15 يوما من تاريخ القرار.

ويرأس اللجنة عبد السلام كاجمان نائب رئيس المجلس الرئاسي بعضوية كلا من أحمد حمزة عضو المجلس الرئاسي وفرج بومطاري وزير المالية المفوض وطلال محمد عجاج رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي.