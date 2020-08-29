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اللجنة الطبية في الواحات تطالب المخالطين بالتوجه إلى الفحص

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالبت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا فرع الواحات، الأشخاص الذين يتوقعون أنهم قد خالطوا أيا من الحالات المصابة بالفيروس مهما كانت درجة الاختلاط، بالتوجه إلى المركز الصحي العرق بمدينة جالو، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتأكد من خلوهم من الإصابة، مع ضرورة ارتداء الكمامة عند الحضور وتعقيم اليدين، مؤكدة أهمية الأمر للتمكن من حصر الإصابات والإسهام في عدم انتشار المزيد منها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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