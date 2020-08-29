«النعاس»: خطاب «السراج» الأخير مجرد «تفاهة» وعليه الرحيل

وصف محمد النعاس، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» كخبير عسكري واستراتيجي، كلمة فائز السراج، رئيس “المجلس الرئاسي” الأخيرة بـ”التفاهة” وفق تعبيره.

قال “النعاس” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “يا سيد فائز السراج، يبدو أن المظاهرات الأخيرة – رغم محدوديتها – قد اخافتك فظهرت فى الإعلام لأول مرة منذ اكثر من أربع سنوات تخاطب الشعب الليبى المسكين مباشرة تحدثه بحديث هو إلى السطحية والتفاهة أقرب” وفق قوله.

أضاف “النعاس”: “كنا نتوقع أن صرخات الشباب الليبى المظلوم الذى كان يطالب بحقه فى الأمن والإستقرار والدولة العادلة، وبتوفير سبل الحياة الكريمة أسوة بغيره من شباب العالم. كنا نتوقع أن تلك الصرخات سوف توقظ ضمائركم، وتزيل الغشاوة عن عيونكم وقلوبهم، فتعترفوا لهم بأنكم حكام فاشلون، لا دراية لكم بإدارة الشأن العام ولا بوضع الحلول للأزمات، فتعلنوا تخليكم عن هذه الكراسى اللعينة التى اغرقتمونا من أجل التمسك بها فى عفونة القمامة، وذل الفاقة والإفلاس، والحرمان حتى من الطاقة الكهربائية التى هى شريان الحياة الحديثة” على حد قوله.

وتابع “النعاس” مخاطباً “السراج”: “إتق الله يارجل، وارحل أنت وفريقك من حياتنا، وأعتقوا رقاب شبابنا المظلوم، ودعوهم يبحثون عن حياة أفضل ومستقبل أجمل”.