حرس السواحل التابع لـ«الوفاق» يبيع المهاجرين للمليشيات في الليبية

كشفت صحيفة “جارديان” البريطانية، أن فنان الشارع البريطاني بانكسي، موّل قاربًا لإنقاذ اللاجئين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا، حيث أنقذت حتى الآن 89 شخصًا من بينهم 14 امرأة وأربعة أطفال.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن السفينة التي تحمل اسم “لويز ميشيل”، انطلقت سرًا في 18 أغسطس الجاري، من ميناء بوريانا الإسباني بالقرب من فالنسيا، وتبحر الآن في وسط البحر الأبيض المتوسط، وتبحث الآن عن ميناء آمن لإنزال الركاب أو نقلهم إلى سفينة خفر السواحل الأوروبية.

وأكدت أن منظمات دولية اتهمت خفر سواحل الوفاق بإساءة معاملة المهاجرين في البحر أو بيعهم لمليشيات في الموانئ الليبية بعد اعتراضهم.

وأوضحت الصحيفة أن هناك انتقادا مستمرا من قبل رجال الإنقاذ البحري المتطوعين، بشأن إعادة المهاجرين إلى ليبيا من قبل خفر سواحلها وبالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الصحيفة أن السفينة تبحر بسرعة قصوى تبلغ 27 عقدة، على أمل تجاوز خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق قبل ركوب القوارب مع اللاجئين والمهاجرين وإعادتهم إلى معسكرات الاعتقال في ليبيا.

ومن جهتها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة، اعتراض أكثر من 7600 مهاجر حتى الآن خلال العام الجاري وإعادتهم إلى ليبيا، البلد الذي مزقته الحرب حيث لا تزال الفصائل السياسية المختلفة تتصارع على السلطة، وفقًا لـ”جارديان”.

وأضافت الصحيفة أن وضع المهاجرين في ليبيا غالبًا ما يكون محصورًا في المخيمات غير الرسمية، وهو أمر يائس، بالإضافة إلى أعمال التعذيب والاغتصاب المنهجية التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة.

ولفتت إلى إعلان مصرع أكثر من 500 لاجئ ومهاجر في البحر المتوسط، حتى الآن في عام 2020م، لكن العدد الحقيقي أعلى بكثير، موضحة أن الأمم المتحدة ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن 45 شخصًا من بينهم خمسة أطفال لقوا حتفهم عندما انفجر محرك قاربهم قبالة سواحل ليبيا، في أكثر حطام سفينة دموية في البلاد هذا العام.