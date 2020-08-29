ليبيا تقترب من تسجيل 13 ألف إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء البلاد أمس الجمعة.

وأشار المركز في بيانه الصادر اليوم السبت، إلى تسجيل 5 وفيات جديدة، إضافة إلى شفاء 23 حالة، بحسب ما نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وأوضح المركز، أنه استلم 1481 عينة من طرابلس ومصراتة وزليتن والزاوية وسبها، وأظهرت نتائج العينات سلبية 1152 عينة، فيما كانت 329 عينة موجبة، منها 195 حالة جديدة، 134 حالة مخالطة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 12958 إصابة منها 11394 حالة نشطة، بينما سُجّل تعافى 1333 شخصا ووفاة 231 مصابا جراء الوباء.

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