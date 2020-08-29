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تسجيل 329 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس في بيانه تسجيل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بعد فحص 1481 عينة استلمها المركز الجمعة، فيما سجلت 23 حالة شفاء و5 وفيات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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