تسجيل 329 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس في بيانه تسجيل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بعد فحص 1481 عينة استلمها المركز الجمعة، فيما سجلت 23 حالة شفاء و5 وفيات.

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