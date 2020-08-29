أمن طرابلس تكشف سبب تأخر مرتبات العاملين بالمديرية

أعلنت مديرية أمن طرابلس أسباب تأخر مرتبات العاملين بالمديرية لشهر يوليو مؤكدة أنه سيتم إحالتها إلى مراقبة الخدمات المالية يوم غد الأحد.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه ورد للمديرية حوالة مرتبات العاملين عن شهر يوليو يوم الأربعاء الماضي من لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية مؤكدة أنه تم إعداد المرتبات وتوزيعها في نفس اليوم وإحالتها يوم الخميس لمراقبة الخدمات المالية وذلك لإتمام إجراءات صرفها وإحالتها للمديرية لتوزيعها على المصارف لكن أبواب المراقبة كانت مقفلة ولا يوجد بها موظفين لاستلام المرتبات.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أنه سيتم إحالة المرتبات للمراقبة يوم الأحد القادم.