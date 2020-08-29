الرئاسي: تكليف صلاح الدين النمروش بمهام وزير الدفاع

اتفق أعضاء المجلس الرئاسي على تكليف العقيد صلاح الدين علي النمروش بمهام وزير الدفاع المفوض، كما تم تكليف اللواء محمد الحداد بعد ترقيته بمهام رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم السبت برئاسة رئيسه فائز السراج وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق، وعبد السلام كجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المجلس واصل خلال اجتماعه الثالث خلال الأيام الأربع الأخيرة، بحث الإجراءات والتدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي وقطاع الخدمات، ومتابعة أوجه الأنفاق العام.

وأصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة يترأسها النائب بالمجلس عبد السلام كجمان، وتضم عضو المجلس أحمد حمزة، ووزير المالية فرج ابومطاري، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي د. طلال عجاج، وذلك لمراجعة إنفاق قطاع الصحة خلال السنتين الماليتين 2019 – 2020 م، على أن تقدم نتائج عملها خلال 15 يوما.

كما تم تشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب كما قرر المجلس الاستمرار في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة الوضع الراهن.