«الرئاسي» يشكل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من الشباب

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، قرار بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.
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أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، قرار بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.
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كلها محاولات لدر الرماد فى العيون وحلول تلفيقية فلماذا كل هذه القرارات الان فالشباب يحتاج لبناء مئات الآلاف من الشقق فى كل ربوع ليبيا ويحتاج إلى مواطن شغل بمشاريع ضخمة استراتيجية وشركات عامة نظيفة تضمن لهم مستقبل زاهر ويحتاج الشباب إلى معاهد ومدارس وجامعات تؤهلهم لسوق العمل وايفاد عشرات الآلاف منهم للتعليم بالخارج وانشاء سكك حديد وقطارات حديثة ورطوبة عامة وغيرها من مواطن الشغل مثل بقية دول العالم أما الحلول التلفيقية الوقتية الناتجة لوجود احتجاجات لامتصاصها فهو ضرب فى غير مضرب .
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