بلومبرغ: قرار إيقاف باشاغا فصل من فصول الصراع على السلطة في ليبيا

قالت

وكالة “بلومبرغ” الأميركية، إن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، بإيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق يجسد أحد فصول

الصراع على السلطة في ليبيا، مشيرة بشكل خاص إلى دور ميليشيا “النواصي” التابعة

لـما تعرف بـ”قوة حماية طرابلس” في هذا الإيقاف.

وقالت

بلومبرغ، إن قرار إيقاف باشاغا جاء بزعم أنه يشجع الاحتجاجات ضد الفساد، وهي خطوة تهدد

بتصعيد الصراع على السلطة في الأشهر التي تلت حرب مدمرة، مشيرةً إلى

أن هذا الصراع يأتي في ظل احتجاجات على تدهور الخدمات وانتشار الفساد وانهيار وتردي

الاقتصاد، مع وجود معسكرين متنافسين في شرق وغرب البلاد.

وأكدت

الوكالة، أن دبلوماسيين غربيين ينظرون إلى باشاغا كشريك مهم في مواجهة الميليشيات الخارجة

عن القانون التي تسللت إلى مؤسسات الدولة، لكنه دافع عن المحتجين في طرابلس بعد أن

شن أعضاء من جماعة النواصي حملة قمع على مظاهرة الأسبوع الماضي، مما أسفر عن إصابة

العديد واعتقال العشرات.

وأشارت

بلومبرغ، إلى أن باشاغا استهدف النواصي بشكل خاص، التي من المفترض أن تكون تحت سيطرة

وزارته ولكنها تعمل بشكل مستقل، ولذلك قوبل قرار إيقافه باحتفالات ليلية من قبل أعضاء

الميليشيات، مع بعض الاحتجاجات في مدينة مصراتة مسقط رأس باشاغا.

